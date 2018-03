Torna in città l'appuntamento con "Chocolate Days" Dal 23 al 25 marzo l'evento che celebra il cioccolato

Si terrà mercoledì 21 marzo ore 11.15 presso la Sala del Gonfalone a Palazzo di Città del Comune di Salerno la conferenza stampa di presentazione della quarta edizione di “Chocolate Days” per celebrare il cioccolato dal 23 al 25 marzo prossimi sul Lungomare di Salerno e per gustare le migliori eccellenze dei maestri cioccolatieri provenienti da tutta Italia.

La Festa del Cioccolato, che vedrà la partecipazione dei maestri artigianali produttori di cioccolato, organizzata dal Movimento del Turismo del Cioccolato e delle Eccellenze Italiane in collaborazione con Claai di Salerno, Comune di Salerno, Camera di Commercio di Salerno e Tanagro Legno Idea, sarà presentata ufficialmente nel corso di una conferenza stampa alla presenza del sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, del presidente della Claai di Salerno Gianfranco Ferrigno e dell’assessore comunale al Commercio Dario Loffredo.

S.B.