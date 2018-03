"Non sono pronta a dirti addio" il doloroso saluto ad Agostino Il messaggio della fidanzata. Lacrime e commozione ai funerali del 32enne

“Non sono pronta a dirti addio, ma solo arrivederci” così la fidanzata di Agostino A. , il 32enne che ieri si è tolto la vita, ha salutato con uno struggente messaggio il suo amato. Si sono tenuti questa mattina, nella chiesa di Parco Arbostella i funerali del giovane. Ieri la tragedia, il 32enne si è ucciso gettandosi dal balcone di casa, intorno alle sette del mattino. Una folla ha gremito la chiesaper l'addio al giovane. Distrutta la famiglia e gli amici del ragazzo che ha lavorato in passato come vigile stagionale.

"Vorrei pensare che la vita fosse tutta a colori per poterla dipingere su una tavolozza, - ha scritto sulla sua pagina Facebook la fidanzata di Agostino - che il grigio fosse solo un non colore che in fondo ero io a darti i colori e la forza per andare avanti, ma non bastava la mia testardaggine. Io ho solo colorato le tue grigie giornate per darti quelle sfumature che la vita ti offre. Un giorno saremo due gabbiani e voleremo nell'universo, insieme coloreremo il mondo di pace e armonia. Non sono pronta per dirti addio, ma solo arrivederci: io ti sentirò sempre anche quando tutto intorno tace. Tu sarai lì vicino a me. Ciao mio dolce angelo risposa, adesso sei libero di non soffrire più".

Una tragedia che ha sconvolto il quartiere di Parco Arbostella, il giovane era molto conosciuto e amato. Una persona semplice, timida e riservata. Si tratta del secondo suicidio a Salerno in soli tre giorni. Venerdì scorso si è tolto la vita gettandosi dal balcone di casa a Piazza Portanova l'avvocato 52enne Gianpiero Naddeo, fratello del consigliere comunale di Salerno Corrado Naddeo. Un grave lutto che ha addolorato tantissimi salernitani che domenica hanno dato l'ultimo addio a Naddaca, come lo ricordano i tanti amici che si sono stretti intorno alla famiglia.

S.B.