Tutto pronto in città per i "Chocolate Days 2018" 23-24-25 marzo sul Lungomare di Salerno. Ecco il programma

La Pasqua, è la festa del cioccolato per eccellenza. Non poteva che essere, dunque, il “cibo degli dei” il protagonista di “Chocolate Days”, che torna in città dal 23 al 25 marzo prossimi.

L'evento, organizzato dal Movimento del Turismo del Cioccolato e delle Eccellenze Italiane in collaborazione con Claai di Salerno, Comune di Salerno, Camera di Commercio di Salerno e Tanagro Legno Idea, che porterà sul lungomare salernitano le migliori espressioni del cioccolato artigianale Made in Italy, per riconoscere la qualità del cacao e per comprare consapevolmente il “vero” cioccolato è stato presentato questa mattina a Palazzo di Città nel corso di una conferenza stampa alla presenza del Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, del Presidente della Claai di Salerno Gianfranco Ferrigno, dell'Assessore comunale al Commercio Dario Loffredo, del Presidente della Camera di Commercio di Salerno Andrea Prete.

Tante le novita' per questa quarta edizione che ripropone nei giorni che precedono la Pasqua, un itinerario del cioccolato che attraversa l’asse dolciario d’Italia, grazie al coinvolgimento dei Maestri Cioccolatieri, provenienti dalla Lombardia, Veneto, Campania, Umbria, Molise, Calabria, Sicilia, nonché una serie di laboratori per i più piccoli, un percorso nutrizionale del cioccolato per studenti e adulti, la “Cioccoterapia viso”.

Arrivato dalle lontane Americhe, il cioccolato come oggi lo conosciamo, rappresenta un prodotto distintivo delle produzioni artigianali locali italiane, un patrimonio di cultura e tradizione anche rispetto ai diversi processi di trasformazione.

La Festa del Cioccolato artigianale sarà un’eccezionale proposta di gusto di qualità, tra tante opportunità, per i palati più esigenti e raffinati. Cioccolato per tutti i gusti, diverse forme e sapori, ma rigorosamente artigianale: praline semplici e ripiene, creme alla gianduia, sculture di finissimo cioccolato, dalle forme più svariate a quelle ispirate alla festività pasquale.

Con carrellate di dolcezze di cioccolato, ogni giorno dalle ore 10 alle ore 22, nelle forme e nei gusti più disparati, i maestri cioccolatieri delle diverse regioni d’Italia realizzeranno le proprie creazioni artigianali ed artistiche al cioccolato e si contenderanno il titolo del concorso “Sua Maestà l’Uovo di Cioccolato 2018″ e del concorso “La regina della golosità” sulle creme spalmabili alla Nocciola. Tutti i visitatori che accederanno sul Lungomare di Salerno potranno votare la “migliore decorazione delle uova di cioccolato”, mentre una giuria tecnica assaggerà e valuterà la “migliore crema spalmabile”. Per i buongustai per la prima volta infatti, ci sarà la possibilità di ammirare ed esprimere un voto per l’uovo di cioccolato piu’ bello.

Con il “Chocolate Days” di Salerno sarà possibile conoscere ed apprendere direttamente dai produttori le qualità e le specificità di un prodotto che, se realizzato davvero artigianalmente, ha proprietà benefiche per la nostra salute. Diversi gli appuntamenti, per grandi e piccoli, che caratterizzeranno la tre giorni: la Buona Merenda, Cooking Fantasy , “Il cioccolato vegano”, la “Cioccoterapia viso”, a cura di La Collina Hotel & Spa e tanta animazione per i piccoli con Sisolo Iperludoteca. Non mancheranno anche incontri sulla preparazione e creazione di torte al cioccolato o altri usi del cioccolato in cucina con i migliori piatti al cioccolato con i Maestri Cioccolatieri Remo Mazza, Antonio Tutela, Aniello Esposito e lo chef Nando Melileo.

L’appuntamento che ha già toccato anche altre città campane, come Pompei e Caserta, con l’impegno preciso di diffondere la cultura del vero cioccolato artigianale - ha dichiarato il Presidente della Claai di Salerno Gianfranco Ferrigno - in quattro anni è diventato un punto di riferimento per gli amanti del cioccolato puro che vedono in noi e nelle nostre feste del cioccolato artigianale una garanzia di qualità, un format che promuove la conoscenza del cacao e della sua lavorazione, unendo gusto e divertimento. L’ingresso è libero. Per informazioni: 800 97 33 07

PROGRAMMA CHOCOLATE DAYS A SALERNO

Venerdì 23 marzo

Ore 10.00: “La Buona Merenda”, incontro con i bambini

Ore 17.30: Preparazione Torta al cioccolato “Pietra di Luna” – Maestro Cioccolatiere Remo Mazza

Sabato 24 marzo

Ore 10.00: “Cooking Fantasy”, incontro con i bambini – Maestri Pasticceri Dolce e Caffè

Ore 16.30: “Le tavolette di Cioccolato” – Maestro Cioccolatiere Antonio Tutela

Ore 18.00: “La Regina della golosità” – Il concorso delle Creme Spalmabili

Domenica 25 marzo

Ore 11.00 “ Il cioccolato vegano”

Ore 17.30: Preparazione della Sacher – Maestro Cioccolatiere Aniello Esposito

Ore 18.30: Chocolate Restaurant – “Il cioccolato… un’emozione in cucina”. A cura di Nando Melileo – Ristorante Emozionando



CIOCCOLATIERI IN RAPPRESENTANZA DELLE REGIONI:

LOMBARDIA:

Chocopassion - Merate ( Lecco)

VENETO

Stringhetto Tuttafrutta - Legnago (Verona)

SICILIA:

Dolci Capricci Siciliani – Catania

I Sapori Degli Iblei - Modica ( Ragusa)

Etnafrutti Srl- Aci Bonaccorsi ( Catania)

CALABRIA:

Cioccolateria Magna Grecia - Grotteria (Reggio Calabria)

MOLISE:

Cioccolato Di Maria Giuseppe - Ripalimosani (Campobasso)

CAMPANIA:

Agricola Nobile di Camardo Giuseppina - Giffoni Sei Casali "Sieti"- Salerno

Cioccolateria Regina - Angri(Salerno)

Exotic Fruit- Agropoli (Salerno)

Cioccolato Bonta' – Grottaminarda (Avellino)

Sodano - Avella (Avellino)

La Carrozza delle Spose – Teggiano (Salerno)

UMBRIA:

L’artigiano Perugino- Torgiano (Perugia)

AZIENDE PARTECIPANTI AL CONCORSO “LA REGINA DELLA GOLOSITÀ”, CREME SPALMABILI ALLA NOCCIOLA

Sodano - Avella

Noccioro -Avella

Quaresima - Monteforte Irpino

Socado Cioccolato - Villafranca Di Verona - Verona

Gay Odin - Napoli

Galamella - Napoli

Pasticceria Pansa -Amalfi

S.B.