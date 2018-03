La dolce festa del cioccolato ai nastri di partenza Si terrà il 23-24-25 marzo sul Lungomare di Salerno

Si inaugura venerdì 23 marzo la grande festa del cioccolato di Salerno “Chocolate Days”. Cooking show, laboratori, lezioni e degustazioni fino adomenica 25 marzo sul lungomare Trieste (all’altezza del palazzo delle Poste) per l’evento, organizzato dal Movimento del Turismo del Cioccolato e delle Eccellenze Italiane in collaborazione con Claai di Salerno, Comune di Salerno, Camera di Commercio di Salerno e Tanagro Legno Idea.

Gli stand dei Maestri Cioccolatieri, in rappresentanza di diverse regioni d’Italia (Lombardia, Veneto, Campania, Umbria, Molise, Calabria, Sicilia) con i loro gustosi e sani prodotti rigorosamente artigianali accoglieranno i golosi con le degustazioni di ottimo cioccolato artigianale.

La prima giornata della festa si aprirà alle ore 10.00 con i bambini delle scuole elementari protagonisti dell’appuntamento “La Buona Merenda”, un momento didattico per approfondire e conoscere la storia del loro alimento preferito, per spiegare agli studenti che il cioccolato fondente artigianale è un alimento sano, perché prodotto senza prodotti chimici per la lunga conservazione e senza l’aggiunta di zuccheri inutili.

L’occasione per degustare la brioche preparata dal laboratorio Artigianale di prodotti da forno a lievitazione naturale “Briocheria Barra” di Salerno con una crema spalmabile alla nocciola “avellana” dell’Azienda Agricola Francesco Sodano, prodotti sani, artigianali che i bambini apprezzeranno con un buon bicchiere di latte “Berna”.

Specialità della tradizione e gusti inediti si intrecceranno sui banchi delle caratteristiche casette di legno addolcendo la passeggiata sul lungomare di Salernocon la degustazione del prelibato cibo degli dei: oltre ai classici cremini e alle praline, ci saranno cioccolati di tutte le forme e qualità, al latte o fondenti, aromatizzati con le spezie o arricchiti da canditi e frutta secca; le immancabili uova pasquali, le creme spalmabili. A dare il benvenuto nella città di Salerno ai maestri cioccolatieri, protagonisti con i loro prodotti artigianali, fino a domenica, dei tre giorni interamente dedicati al cioccolato, saranno venerdì 23 marzo alle ore 11.00 il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, l’assessore comunale al Commercio Dario Loffredo ed il presidente della Claai di SalernoGianfranco Ferrigno.

Che sia fondente o al latte, l’appuntamento sarà come fare un bellissimo viaggio attorno al mondo con l’aiuto degli esperti, per apprendere le tecniche e i procedimenti per realizzare praline e cioccolatini artigianali. Un mondo di gusto e di passione che prende vita grazie alle testimonianze dall’America Latina e ai consigli dei maestri pasticceri.

Un’occasione unica per acquistare prodotti sani che non sono reperibili nella grande distribuzione, l’opportunità di conoscere ed apprendere direttamente dai produttori le qualità e le specificità di un prodotto e seguire gli incontri sulla preparazione e creazione di torte al cioccolato o altri usi del cioccolato in cucina.

Per la prima giornata, infatti, venerdì 23 marzo alle ore 17.30 il Maestro Cioccolatiere Remo Mazza della Pasticceria Romolo di Salerno preparerà latorta al cioccolato “Pietra di Luna” , con un cioccolato realizzato con cacao della Repubblica Domenicana abbinato al caramello ed alla nocciola del nostro territorio.

L’ingresso è libero. Per informazioni: 800 97 33 07

PROGRAMMA CHOCOLATE DAYS A SALERNO

Venerdì 23 marzo

· Ore 10.00: “La Buona Merenda”, incontro con i bambini

· Ore 17.30: Preparazione Torta al cioccolato “Pietra di Luna” – Maestro Cioccolatiere Remo Mazza

Sabato 24 marzo

· Ore 10.00: “Cooking Fantasy”, incontro con i bambini – Maestri Pasticceri Dolce e Caffè

· Ore 16.30: “Le tavolette di Cioccolato” – Maestro Cioccolatiere Antonio Tutela

· Ore 18.00: “La Regina della golosità” – Il concorso delle Creme Spalmabili

Domenica 25 marzo

· Ore 11.00 “ Il cioccolato vegano”

· Ore 17.30: Preparazione della Sacher – Maestro Cioccolatiere Aniello Esposito

· Ore 18.30: Chocolate Restaurant – “Il cioccolato… un’emozione in cucina”. A cura di Nando Melileo – Ristorante Emozionando



CIOCCOLATIERI IN RAPPRESENTANZA DELLE REGIONI:

LOMBARDIA:

Chocopassion - Merate ( Lecco)

VENETO

Stringhetto Tuttafrutta - Legnago (Verona)

SICILIA:

Dolci Capricci Siciliani – Catania

I Sapori Degli Iblei - Modica ( Ragusa)

Etnafrutti Srl- Aci Bonaccorsi ( Catania)

CALABRIA:

Cioccolateria Magna Grecia - Grotteria (Reggio Calabria)

MOLISE:

Cioccolato Di Maria Giuseppe - Ripalimosani (Campobasso)

CAMPANIA:

Agricola Nobile di Camardo Giuseppina - Giffoni Sei Casali "Sieti"- Salerno

Cioccolateria Regina - Angri(Salerno)

Exotic Fruit- Agropoli (Salerno)

Cioccolato Bonta' – Grottaminarda (Avellino)

Sodano - Avella (Avellino)

La Carrozza delle Spose – Teggiano (Salerno)

UMBRIA:

L’artigiano Perugino- Torgiano (Perugia)

AZIENDE PARTECIPANTI AL CONCORSO “LA REGINA DELLA GOLOSITÀ”, CREME SPALMABILI ALLA NOCCIOLA

Sodano - Avella

Noccioro -Avella

Quaresima - Monteforte Irpino

Socado Cioccolato - Villafranca Di Verona - Verona

Gay Odin - Napoli

Galamella - Napoli

Pasticceria Pansa -Amalfi

S.B.