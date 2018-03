Si dorme un'ora in meno: torna l'ora legale Lancette avanti e farà buio più tardi

Torna l’ora legale, sarà introdotta la notte tra sabato 24 e domenica 25, le 2 diventeranno le 3, tutti pronti a portare gli orologi in avanti di un’ora.

Dormiremo dunque un’ora in meno ma farà buio un’ora più tardi. In Italia l’ora legale fu introdotta durante la Prima guerra mondiale, nel 1916, proprio per risparmiare sull’energia elettrica, sfruttando un minore uso dell’illuminazione artificiale.

Il cambiamento dell’ora nel 2018 avviene qualche giorno prima del solito: l’ultimo giorno del mese, il 31, è un sabato e quindi il cambio dell'ora avviene il week-end prima, nell'ultima domenica di marzo.

S.B.