Topi e città sporca e abbandonata: l'ira di De Luca “Salerno Pulita ha 440 dipendenti perchè la città è ridotta così?”

Il Governatore della Campania Vincenzo De Luca, durante il consueto appuntamento del venerdì su Liratv, è tornato a parlare di Salerno e delle condizioni in cui versa la città. Ancora una “sceriffata” delle sue che ricorda i tempi in cui era sindaco. Il presidente ha lanciato dure accuse all'amministrazione e a Salerno Pulita.

La città appare sporca e abbandonata, ha chiosato l'ex fascia tricolore. De Luca ha detto di aver incontrato il sindaco Vincenzo Napoli per fare chiarezza sul decoro e l’igiene urbana. Tante le segnalazioni giunte anche da parte dei nostri lettori di degrado e topi che invadono i rioni. (Nella foto un esempio in una strada di Fratte)

“A Salerno Pulita ci sono circa 440 dipendenti. Non accade in nessuna parte di Italia che c’è un numero così elevato di addetti alla pulizia in media agli abitanti – ha precisato il presidente della Regione – e come è possibile che la città di Salerno versa in queste condizioni?

A via Irno ad esempio, passano per la pulizia della strada 2 volte a settimana. Ma stiamo scherzando? A Salerno mi permetterò di seguire questa questione personalmente. Ma anche quella della manutenzione nei quartieri perché i fondi ci sono ho parlato con il sindaco perché queste problematiche vanno affrontate di petto” ha continuato il governatore.

“Con 440 addetti alla pulizia della città, pretendo una città che sia uno specchio. Allora qui dovremo ragionare, ascoltando tutti parlando con i lavoratori e i sindacati. Questo è un settore nel quale si è esposti al ricatto, io per impostazione mia non ragiono davanti ai ricatti. Ma con grande rispetto per tutti credo sia un problema di organizzazione e carichi di lavoro, avviamo in maniera serena un ragionamento con lavoratori e soprattutto con i dirigenti. Costi quel che costi, questa usanza deve essere cancellata, ma mi capiterà di fare anche qualche riunione fuori dall’orario di lavoro per capire dove vogliamo andare a parare” ha detto De Luca mostrando la sua intenzione di parlare con i lavoratori stessi della Società.

S.B.