FOTO|Sindaco Napoli: sopralluoghi nei quartieri “Controllate alcune aree della città”

Il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ha comunicato con un messaggio sulla sua pagina Facebook di essere stato a monitorare i quartieri cittadini.

“Questa mattina ho effettuato mirati sopralluoghi per controllare alcune aree della città. Dapprima mi sono recato in via De Crescenzo, dove è stata ultimata la pavimentazione e dove si proseguirà con i lavori di recinzione. Poi sono stato ai Giardini 8 marzo, - precisa Napoli - a via Amedeo Moscati, a via Martuscelli e via Buongiorno, constatando che le aree esterne (anche i locali sanitari di via Buongiorno) sono mantenute pulite.

Nel piazzale dell'ex scuola Gatto (via Cantarella), inoltre, con gli operai abbiamo risolto un problema di ristagno di acqua piovana con la realizzazione di griglie per il deflusso dell'acqua stessa” ha concluso la fascia tricolore.

S.B.