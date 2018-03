Bordelli con bambole sexy: un successo. Ma alle femministe.. Sono più richieste delle operatrici umane. Sono davvero peggio dello sfruttamento delle donne?

(elleti) Un appartamento di 70 metri quadrati, tre stanze, luci soffuse. Sulle pareti si proiettano film porno, “per l'atmosfera e preparare gli ospiti». Adagiate sul letto tre costose “bambole del sesso” («costano migliaia di euro»). L'appuntamento si fissa al telefono. Il costo: 89 euro l'ora. Il posto si chiama Xdolls, è un bordello senza donne ma con robot di silicone. E' stato aperto nel XIV distretto di Parigi, ha suscitato un fiume di paradossali polemiche. E presto potrebbe avere emuli anche qui da noi (sarebbero in regola con la legge).

In Francia la prostituzione è illegale. Ma le autorità non hanno potuto far niente contro la casa delle bambole: non c'è sfruttamento. Le femministe e altri gruppi in consiglio comunale hanno chiesto la chiusura di quella strana casa d'appuntamenti «perché degrada le donne a oggetto». Ma non c'è stato nulla da fare.

Del resto – e diciamolo – ma davvero ritenete più degradante per le donne quelle bambole al silicone rispetto alla tratta delle schiave, alla fila di ragazzine esposte lungo le nostre strada, costrette a vendersi a clienti, di giorno e di notte, al freddo o sotto il sole a picco?

La protesta delle femministe, ma anche di gruppi in difesa delle prostitute, di associazioni in lotta per i diritti umanitari, è almeno bizzarra. Tutta questa levata di scudi per delle bambole di plastica... E magari silenzio – o quasi – per quello che avviene a donne vere, strappate ragazzine da qualche paese dell'Europa dell'Est o dell'Africa, e costrette a fare soldi con il loro corpo per arricchire bande criminali.

Se davvero questi manichini sono il massimo della disumanizzazione, come definire i continui oltraggi al corpo femminile (quello vero), inflitti dal traffico di essere umani, dagli atteggiamenti di uomini potenti (Trump: basta prenderle per la f...), da Cambridge Analytica che corrompeva politici stranieri con «un po' di miele ucraino», e così via elencando all'infinito.

Come dire: quelle bambole sono il simbolo della degradazione della donna a oggetto o la loro liberazione? E se si usassero “bamboli maschi” per signore o omosessuali, cosa diremmo?

Sia chiaro, il mercato (in ascesa), delle bambole e dei robot del sesso racconta storie estremamente cupe sul rapporto tra i sessi. Ma ci sono cose decisamente più tristi. E che non coinvolgono oggetti.

E' stato chiesto al proprietario del moderno bordello al silicone: «Non pensa che in questo modo lei svilisce e umilia le donne?». Il tipo, che è un giovane francese, convinto di aver avuto una semplice buona idea, ha ribattuto: «Non sono uno psicologo e neppure un sociologo o antropologo. Non mi sono fatto queste domande e non posso avere le risposte. Ma non mi sembra di far del male a qualche donna».

Le bambole in questione sono alte 1 metro e 45. E c'è anche chi ha sostenuto: «Quel posto deve essere chiuso anche perché quelle “cose” sembrano bambine». Insomma, di tutto di più.

Quella parigina vi sembra una novità? E no, per niente. In un bordello austriaco – dove il meretricio è legale – avevano provato, inserendo insieme alle ragazze in carne e ossa, la bionda Fanny, una bambola comprata per 6.300 euro. Inutile chiedersi perché, ma è stato un successo clamoroso. La ragazza in silicone è diventata molto più popolare delle altre lavoratrici, e prenotata per settimane. Per far fronte alle richieste i proprietari della “casa a luci rosse” hanno dovuto comprare un'altra bambola.

Tutti sapete dei progressi continui dell'intelligenza artificiale. E della possibilità – nei prossimi cinque, sei anni – che queste bambole siano capaci di intrattenere anche una conversazione credibile con i clienti. Beh, in quel caso ci sarebbe spazio per altri tipi di domande, forse anche più complesse. Ora restiamo nella semplice meccanica del sesso. E ognuno di voi può trovare la risposta adatta...