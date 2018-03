Vincita record di 423mila euro. La più alta in Italia Ad aggiudicarsela un trentenne accompagnato dalla fidanzata

Una domenica da record quella vissuta ieri nella Gaming Hall Codere Maxi di Salerno. Alle 19.30 un cliente saltuario della sala ha centrato nella sala VLT il Jackpot Diamond del valore di 482.000 euro lordi. Ad aggiudicarsi l’incredibile cifra, che dopo l’applicazione della tassazione vigente è arrivata a 423.901 euro, un ragazzo di circa trent’anni accompagnato dalla fidanzata.

Emozionato ed incredulo, il fortunato giocatore ha brindato con i responsabili della Gaming Hall Codere e con tutti i clienti presenti in sala. Il Jackpot Diamond della piattaforma Spielo è il jackpot nazionale dell’intero circuito Codere. La vincita netta di 423.901 euro, è la più alta realizzata nelle Gaming Hall Codere in Italia.

Solo nel febbraio scorso un'altra maxi vincita da oltre 500mila euro è stata realizzata nel salernitano. Un 5+ al superenalotto giocato a Pontecagnano Faiano.

Premiato il fortunato giocatore che ha indovinato i numeri vincenti andando ad incassare la cifra di 578.071,26 euro. La Dea Bendata si è fermata alla tabaccheria di via Pacinotti presso il centro commerciale Maximall.

La combinazione vincente del Superenalotto è stata: 04 08 16 35 36 74.Il numero Jolly che ha sbloccato la vincita il 31.

Beccati quindi i 5 numeri della prima combinazione e il jolly. Sfiorato il jackpot milionario.

Sempre alla fine del febbraio scorso e sempre al SuperEnalotto un fortunato giocatore con un 5 ha centrato una vincita da 46mila euro.

Questa volta è successo a Montecorvino Rovella. La schedina vincente è stata convalidata alla ricevitoria Frizzy Bar in Viale della Repubblica 36.

La Campania primeggia per le vincite anche nel mese di marzo, grazie alle 5 quote del sistema del Super Enalotto, vendute nel punto vendita Bar Maiorino di Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, a cui si aggiungono anche altre 11 quote distribuite in regione.





S.B.