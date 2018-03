Sosta selvaggia in città: arrivano le ganasce Approvata la delibera di giunta

Mercoledì 28 marzo alle ore 11, nella Sala del Gonfalone a Palazzo di Città, si terrà la conferenza stampa di presentazione del nuovo servizio di bloccaggio delle autovetture e degli autobus che, affidato a Salerno Mobilità, partirà dal prossimo 3 aprile.

Nella delibera di giunta approvata lo scorso 6 marzo, infatti, è stato disposto l'utilizzo delle ganasce perché in questo modo “sarà possibile affrontare in maniera incisiva il problema della sosta selvaggia soprattutto lungo le strade del centro storico o nei posti in cui tale dispositivo di blocco appare più adatto alle rimozioni coatte, contro le attività illecite dei parcheggiatori abusivi”.

All'incontro parteciperanno: l'assessore all'Urbanistica e alla Mobilità del Comune di Salerno, Mimmo De Maio, il comandante della Polizia Municipale Elvira Cantarella, l'amministratore unico di Salerno Mobilità Massimiliano Giordano.

Dopo la conferenza, in piazza Amendola, verrà effettuata una dimostrazione pratica ad opera degli addetti al servizio.

S.B.