VIDEO | Il sindaco contro Rai 3: "Salerno non merita questo" La puntata di "Fuori Roma" e le polemiche: "Compitino scadente, ma bocciato dai telespettatori"

"Un programma pieno di ingiustizie, fatto apposta per denigrare e aggredire la città". Non usa giri di parole il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, per commentare la puntata di "Fuori Roma", il programma condotto dalla giornalista Concita De Gregorio andato in onda domenica sera su Rai 3. La fascia tricolore non manca di sottolineare tutto il proprio disappunto per i contenuti della trasmissione, che ha sollevato un vespaio di polemiche e reazioni da un lato della politica e dall'altro dei salernitani sui social. Una stoccata innanzitutto sul seguito ottenuto dalla trasmissione ("Uno sparuto gruppo di telespettatori", le parole del primo cittadino), poi l'affondo su quella che viene definita "un'aggressione alla città, al sottoscritto, al governatore Vincenzo De Luca e soprattutto ai salernitani che non meritano giudizi così tranchant".

Insomma, Enzo Napoli non ci sta e passa al contrattacco. Una presa di posizione che arriva all'indomani delle durissime parole utilizzate dal governatore Vincenzo De Luca per commentare la trasmissione: "Squadrismo mediatico", aveva detto il presidente della giunta regionale preannunciando querele. E chiedendo alla Rai "un dibattito pubblico, in diretta e senza tagli e montaggi ad arte, su Salerno e la Campania". Insomma, una vicenda che ha acceso il dibattito, mostrando una varietà di posizioni. Come quella del presidente della commissione trasparenza, Antonio Cammarota, che in una intervista di ieri ad Otto Channel 696 aveva detto a chiare lettere che "Rai 3 dovrebbe chiedere scusa alla città. Va bene denunciare il potere deluchiano, cosa che noi facciamo da anni, ma non a scapito dell'onore della città e in un contesto pieno di strafalcioni e inesattezze". Insomma, a distanza di 48 ore, un obiettivo "Fuori Roma" sicuramente l'ha ottenuto: far parlare di sé.

Giovanbattista Lanzilli