Non c'è pace per gli automobilisti: stanotte autostrada chiusa Dalle 22 alle 6 interdetto il tratto Cava de' Tirreni-Salerno dell'A3

Si preannunciano nuovi disagi per chi percorre l'autostrada A3 Napoli-Salerno. Anas informa che a partire dalle 22 di stasera e fino alle 6 di domani mattina sarà interdetto al traffico il tratto fra Cava de' Tirreni e Salerno in direzione del capoluogo. Lo stop si è reso necessario per consentire la rimozione di un cantiere e l'esecuzione di lavori di pavimentazione e di manutenzione all'interno delle gallerie Sn Liberatore e Castello.

In alternativa, i veicoli provenienti da Napoli dovranno uscire obbligatoriamente allo svincolo di Cava De' Tirreni e potranno rientrare in autostrada allo svincolo di Salerno per proseguire, eventualmente, in direzione di Reggio Calabria.

GbL