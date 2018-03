Caos viabilità: chiude la rampa della Tangenziale per l'A2 Lo stop durerà quasi un mese. L'annuncio dell'Anas

Disagi in vista per gli automobilisti salernitani. L'Anas comunica che, per consentire i lavori lungo la rampa d'ingresso della tangenziale di Salerno, a partire dalle 22 di martedì 3 aprile e fino alla stessa ora del giorno 30, sarà chiusa la rampa di ingresso della tangenziale di Salerno per i veicoli diretti sull’A2.

Durante la chiusura, i veicoli provenienti da via Irno, potranno proseguire sulla ex strada statale 88 via Capone fino a effettuare l'inversione alla rotatoria ubicata sotto il Viadotto Fratte, fino all'innesto in direzione Sud della tangenziale, dove potranno uscire sia allo svincolo di Sala Abbagnano Sud e riprendere la stessa in direzione Nord. In alternativa, potranno proseguire in direzione Pontecagnano per confluire sull'Autostrada A2 'del Mediterraneo' in entrambe le direzioni.

Redazione Salerno