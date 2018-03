VIDEO | Incivili della sosta, ecco le ganasce: come funzionano Da martedì diventano operative: multe per le auto ma anche mezzi pesanti e persino autobus

Tempi duri per i "furbetti" della sosta, di chi magari parcheggia senza averne diritto negli stalli riservati ai portatori di handicap o magari sui marciapiedi o davanti ai passi carrabili. Il comune di Salerno rafforza la linea dura contro gli incivili che rendono ancor più caotica la già complicata circolazione in città. Al Comune è stata infatti presentata l'ultima iniziativa contro i trasgressori: le ganasce, che entreranno in funzione da martedì 3 aprile.

Si tratta di un ulteriore deterrente applicato per restituire un minimo di civiltà alla circolazione cittadina, specialmente nei punti più sensibili e dove maggiori sono le criticità riscontrate, quotidianamente, da automobilisti e residenti. Nella sala del Gonfalone a Palazzo di Città - e successivamente in Piazza Amendola per una dimostrazione pratica - sono state presentate alla stampa le ganasce che saranno applicate non solo alle automobili ma anche ai mezzi pesante e persino agli autobus, se necessario. Un'eventualità, quest'ultima, particolarmente utile soprattutto durante l'invasione di turisti durante le Luci d'artista.

L'assessore alla mobilità Mimmo De Maio, il comandante della polizia municipale Elvira Cantarella e il direttore tecnico di Salerno Mobilità Alberto De Sio hanno illustrato (qui il servizio completo con le interviste in onda nel tg regionale di Otto Channel 696) le modalità di funzionamento del nuovo dispositivo in vigore subito dopo le festività pasquali. Le ganasce si aggiungono alle altre iniziative già operative da tempo, a cominciare dallo street control che ha portato a decine di migliaia di verbali sia per la sosta in doppia fila che per l'inosservanza alle normative in materia di copertura assicurativa e revisione. "L'obiettivo - ha sottolineato l'assessore De Maio nel corso della conferenza stampa al comune - è veder sparire una volta per tutte questa inciviltà soprattutto nei confronti dei disabili e dei cittadini salernitani".

