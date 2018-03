FOTO|Sporcano la città arriva la maxi multa da 500 euro Blitz della municipale 9 persone beccate ad abbandonare rifiuti

Multe salate per chi sporca la città. Nella giornata di ieri, durante la consueta attività di monitoraggio del territorio per individuare microdiscariche sul suolo pubblico, gli agenti del Nucleo Operativo del Comando di Polizia Municipale, con l'ausilio degli operatori di Salerno Pulita, hanno provveduto a far bonificare le seguenti aree: Via Vinciprova in tre punti diversi della strada, Via Roma alt. Chiesa S.Lucia, Via Vecchia Casa Roma alt. Ponticello, Via S.Allende, area adiacente Marina d'Arechi. Sono stati elevati, inoltre, nove verbali di 500 euro per abbandono di rifiuti sul suolo pubblico, di cui cinque a seguito della visione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza, con opportune indagini e accertamenti.

Sono state controllate, in seguito a segnalazioni, anche l'area parcheggio adiacente il c.d.Casermone, ovvero P.zza dei Filadelfi e via P.Del Pezzo alt.campana per la raccolta del vetro, adiacente caserma Guide, che sono risultare sgombre da qualsiasi rifiuto.

Durante i controlli è stato elevato un verbale per il mancato rispetto delle norme sulla raccolta differenziata.

È stato anche emesso il foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno a Salerno, per tre anni, a carico di un parcheggiatore abusivo proveniente da altro comune, su proposta del Nucleo Operativo del Comando di Polizia Municipale di Salerno.

S.B.