Fuori Roma, De Luca alla De Gregorio: ci vediamo in tribunale Il governatore contro la trasmissione di Rai Tre. "Si faccia una diretta senza tagli e montaggi"

“La giornalista De Gregorio sarà chiamata in tribunale a spiegare il suo "racconto pacatissimo" della città di Salerno, pieno di richiami al malaffare e di gravissime offese”, tuona così il governatore della Campania, ex primo cittadino di Salerno Vincenzo De Luca dalla sua pagina Facebook.

Il presidente ha mal tollerato la puntata della trasmissione televisiva ‘Fuori Roma’ andata in onda domenica scorsa su Rai3 e dedicata interamente a Salerno, un ritratto a suo dire, che non corrisponde alla realtà della città.

“Quanto all'invito ricevuto, - continua De Luca riferendosi alle parole della giornalista che ha precisato di averlo invitato a parlare in trasmissione il presidente continua - abbiamo numerosissime esperienze fatte di tagli e montaggi che servono ad affermare una sola tesi, altro che contraddittorio.

Ricordiamo che siamo stati costretti addirittura a registrare con una terza telecamera una intervista concessa a Report (sempre Rai 3) che dopo 25 minuti di contraddittorio ha mandato in onda 30 insignificanti secondi di mia dichiarazione. Basta con queste furbate ridicole e patetiche –precisa ancora De Luca -.

Ci vedremo serenamente e pacatamente in tribunale, dove la De Gregorio potrà portare i suoi intervistati come testimonial.

Io porterò i protagonisti del malaffare, da Bohigas a Bofill, da Calatrava a Chipperfield, e l'esperienza straordinaria con Zaha Hadid, tutti quelli che hanno dato vita al più grande progetto di trasformazione urbana che si sia realizzato in una città italiana.

E ribadisco ancora una volta la mia sfida alla signora De Gregorio: una trasmissione in diretta, dove vuole, senza tagli e montaggi, per discutere pacatamente di una città e di una esperienza amministrativa, ora in Regione, che è un modello di efficienza, di trasparenza e di rigore amministrativo” ha concluso il governatore De Luca.

Sara Botte