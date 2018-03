Truffatrice utilizza il nome di Armandino per denaro La mamma del piccolo si rivolge a un avvocato

E' intervenuta dopo la squallida truffa messa in atto da Maristella Mele, Samantha Maglio, la mamma del piccolo Armandino. Il giovanissimo tifoso della Salernitana è reduce dalla lotta con un brutto male. La madre si è rivolta ad un avvocato per fare giustizia e rivalersi nei confronti di Maristella Mele la donna che ha usato la storia del suo piccolo per truffare ignare vittime sul web, vendendo della merce, spacciando il tutto per fini benefici.

Questi prodotti però non sono mai arrivati ai compratori. Della storia ha parlato anche la trasmissione televisiva “Le Iene”, l'inviata è stata anche aggredita fisicamente dalla presunta truffatrice che si sarebbe spacciata per la madre di Armandino. La vera mamma del bambino si è così rivolta ad un legale. Ecco la nota in merito dell'avvocato Francesco Conte.

“In relazione al servizio mandato in onda su Italia 1 nel corso del programma “Le Iene” del 28 marzo scorso, attraverso il quale veniva raccontata la storia di una donna, la signora Maristella Mele, che, spacciandosi per la mamma del piccolo Armando De Sio prometteva in vendita prodotti di oggettistica, il sottoscritto legale quale difensore del piccolo Armando e della mamma, Samantha Maglio, tiene a sottolineare come quest’ultima prenda, a mezzo dello scrivente, le assolute distanze da quanto accaduto e precisa che tutto ciò non è nemmeno lontanamente riferibile nè al piccolo Armandino né alla signora Maglio, né ad alcun componente della sua famiglia.

La chiara lesione dell’immagine del piccolo, tra l’altro già parecchio provato dalla storia che purtroppo l’ha colpito negli scorsi anni e da cui ha saputo rialzarsi, e dell’intera sua famiglia, è al vaglio di questo legale che sta valutando tutti gli opportuni accorgimenti e provvedimenti a tutela dell’immagine e del decoro del Piccolo e della sua famiglia”.

