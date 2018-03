Porta ovetti sulla tomba della figlia morta, li rubano Una mamma denuncia l'episodio su Facebook

Ha portato degli ovetti di Pasqua sulla tomba della figlia morta a soli 25 anni in un incidente stradale, ma li hanno portati via. E' successo nel cimitero di Policastro Bussentino. Un gesto d'amore da parte di una madre che soffre il dolore più grande, oltraggiato in questo modo. A raccontare l'amara vicenda è stata proprio Pietra Paladino con un post sulla sua pagina Facebook. “Da non crederci? Hanno fatto il bis. Prendendosi gioco di me. Ieri ho riportato gli ovetti e un nuovo cestino. Stamattina sparito!? Due giorni consecutivi. Io non so che dire sono semplicemente senza parole. Chiunque tu sia sei così misero/a...probabilmente ,anzi sicuramente riderai di me, una mamma scema che porta gli ovetti alla figlia morta. E tu spudoratamente li hai presi. Beffandoti di me”, queste le parole della donna amareggiata per questo triste episodio.

La figlia, Maria Dorotea De Sia, è scomparsa nel 2014. Era in macchina con il suo fidanzato. Un tragico incidente stradale a Bisceglie le aveva strappato la vita. Nell’impatto erano rimaste ferite altre tre persone: due fratelli biscegliesi di 45 e 28 anni - il più giovane era il fidanzato della ragazza- ed un loro amico 26enne.

I quattro viaggiavano su un’Audi A6 quando il mezzo si era schiantato contro un pilone di pietra. Per la giovane, che si trovava sul sedile anteriore, non c’era stato nulla da fare: era morta sul colpo, inutile ogni tentativo di rianimarla.

Ancora furti nei cimiteri, dunque, sempre più spesso scompaiono fiori, arredi sacri e materiale in rame. Ma quello che è accaduto, con la sottrazione del dono di una madre alla figlia morta, ha suscitato nella comunità un moto di sdegno. In tanti si sono detti vicini alla signora Pietra, manifestandole solidarietà e affetto.

S.B.