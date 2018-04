VIDEO| Le iniziative per sensibilizzare sull'autismo Il comune si illuminerà di blue. Il video dei Villa PerBene

Il Comune di Salerno e la Cooperativa Giovamente aderiscono alla campagna internazionale “Light it up blue” per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’autismo e stimolare l’impegno per il miglioramento dei servizi e per la promozione della ricerca.

Domani, 5 Aprile (alle ore 19) le luci di Palazzo di Città si accenderanno di blu. Alla manifestazione, parteciperanno il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli e l'assessore alle Politiche Sociali Nino Savastano.



Quest'anno in occasione della giornata internazionale, la Cooperativa Giovamente, ha anche deciso di produrre un contenuto virale ideato e interpretato dagli artisti di Villa PerBene in collaborazione con Gaspare Bitetto, uno spot che coglie alcuni dei tanti aspetti che caratterizzano lo spettro autistico. Gli sguardi, le stereotipie, le ripetitività verbale, e tanti altri atteggiamenti che caratterizzano tale disturbo.

“Abbiamo cercato di mettere in risalto l’unicità del soggetto autistico, veicolando un messaggio di inclusione e solidarietà attraverso l’ironia e la risata” dichiarano gli autori.

I casi di autismo sono aumentati notevolmente negli ultimi dieci anni, a causa del maggiore riconoscimento della condizione all’interno della comunità medica e tra i genitori, alle modifiche dei criteri diagnostici internazionali e alle migliori pratiche diagnostiche.



Da sabato 31 marzo lo spot è disponibile in rete sui canali ufficiali di tutte le realtà coinvolte, mentre domani, giovedì 5 APRILE alle ore 19, verrà presentato e proiettato nell'atrio del Comune, in occasione di “Light it up blue”. All’iniziativa parteciperanno anche L’Associazione L’Abbraccio onlus, e L’Associazione L’Invisibile Realtà.

Lo spot è visibile al seguente link https://youtu.be/AXgGyaEgCJY.

S.B.