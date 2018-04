Controlli senologici gratuiti: ecco dove e quando Ad organizzarli l'associazione Amdos con le politiche sociali del Comune

Al Centro Sociale di Salerno, lunedì 9 aprile a partire dalle ore 16, l’associazione Amdos Salerno, in collaborazione con l’assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Salerno, ha organizzato controlli senologici per le signore e le giovani donne che intendono effettuare una visita.

Per informazioni e prenotazioni contattare l’Amdos ai seguenti numeri 3476648577 o 3392172033.

L’invito è rivolto a tutte le donne, soprattutto le più giovani, a controllare la salute del proprio seno. Le visite, gratuite, saranno effettuate dai dottori Carlo Iannace e Danilo Palmieri – Chirurghi dedicati alla Senologia c/o ospedale Moscati di Avellino.

Portare con sé la carta d’identità e gli ultimi esami eseguiti (mammografia, ecografia mammaria, analisi del sangue, se disponibili).

S.B.