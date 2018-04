Sospensioni idriche: ecco dove e quando Necessarie per effettuare lavori di manutenzione

Ancora interruzioni idriche e disagi per i salernitani. Nella giornata di giovedì 12 aprile per eseguire lavori di straordinaria manutenzione sulla rete idrica, come comunica la Salerno Sistemi, mancherà l'acqua in Via Donato Antonio Altimari dalle ore 13.00 alle ore 16.00.

Stop all’erogazione nelle stesse ore anche in Via Montestella dal civ. n° 9 al civ. n° 21 e dal civ. n° 22 al civ. n° 30. La società ha fatto sapere che si adopererà per ridurre al minimo il disagio all’utenza interessata.

S.B.