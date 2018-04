Un forte boato: 2 aerei caccia superano la barriera del suono Sono stati scambiati per un'esplosione

Due forti boati, scambiati dalla popolazione per esplosioni, sono stati avvertiti in Cilento, nel pomeriggio. A causarli il passaggio di due aerei caccia che, intorno alle 16.20, hanno superato la barriera del suono. Il rumore è stato avvertito in diverse zone.

I due caccia in questione, si tratterebbe di due F15, hanno dunque superato la velocità del suono, che si attesta intorno ai 1.200 chilometri orari in condizioni normali. Sono poi proprio le onde d’urto generate dal volo a provocare il forte rumore che viene percepito dall’orecchio umano.

Si rompe letteralmente l'aria creando l'effetto di un'onda sonora. Poi a seconda della distanza dalla terra è avvertito in modo più forte o meno.

