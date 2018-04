Cambia il senso di marcia in centro: ecco quando Necessario per effettuare dei lavori di messa in sicurezza

Nei prossimi giorni è previsto un doppio cambio di viabilità temporaneo che interesserà diverse strade del centro di Salerno. Nella zona in prossimità del cantiere “Palazzo Poste e Telegrafi”, per procedere allo smontaggio della gru a torre, sarà necessario modificare la viabilità per consentire l’esecuzione dei lavori in completa sicurezza, così nella serata di lunedì 16 aprile dalle ore 22.00 e sino al termine previsto entro le ore 6.00 del mattino successivo il tratto del Lungomare Trieste compreso tra Via De Dominicis e Via Cilento subirà dei cambiamenti.

I veicoli provenienti dalla parte occidentale del Lungomare, una volta giunti nei pressi dell’intersezione con traversa De Dominicis, avranno l’obbligo di immettersi su quest’ultima e di percorrere un tratto di Corso Garibaldi contromano in una apposita corsia lato mare per poi immettersi nuovamente sul Lungomare attraverso Via Cilento.

Il transito dei veicoli che si trovano su Corso Garibaldi invece verrà canalizzato su una apposita corsia di marcia, lato monte, fino all’intersezione di Via De Felice. Altro cambio di viabilità anche nelle vicinanze del Crescent.

In via Sandro Pertini è istituito il divieto di transito per tutti i veicoli, dalle ore 22:00 del 18 aprile e sino al termine previsto entro le ore 06:00 del mattino successivo. I veicoli provenienti da via Porto, giunti all’intersezione con via Luigi Centola avranno l’obbligo di immettersi su quest’ultima contromano in un’apposita corsia lato oriente e quindi svoltare a destra in Piazza Umberto I° e su Lungomare Trieste.

A vigilare sul posto ci saranno gli agenti della polizia municipale e diverso personale dell’impresa responsabile della sicurezza sui cantieri. Tutto comunque sarà comunicato agli automibilisti anche da una apposita segnaletica stradale.

S.B.