Evasione fiscale e lavoro nero in città: commento del sindaco "L'attenzione sul territorio è costante"

“Nei giorni scorsi gli Agenti del Nucleo Antievasione Tributaria della Polizia Municipale di Salerno hanno effettuato numerosi controlli mirati all’evasione tributaria e all’emersione del lavoro nero in città. Questa mattina i quotidiani salernitani danno ampio risalto della vasta operazione messa in campo dagli uomini della Polizia Municipale di Salerno” a scriverlo sulla sua pagina Facebook è il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli.

“L’attenzione sul territorio è costante. Non viene tralasciato nulla, dai controlli mirati all’evasione, ai comportamenti non corretti di chi deturpa e sporca la nostra città, fino a individuare chi non rispetta le norme del Codice della Strada. Massima attenzione anche per contrastare il fenomeno dei parcheggiatori abusivi e della prostituzione”, conclude il primo cittadino.

S.B.