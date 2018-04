VIDEO | Spaccio e furti, le priorità del sindaco al questore Dopo l'insediamento di Ficarra, il primo cittadino rappresenta le priorità per la sicurezza

Obiettivo, proseguire nel “proficuo rapporto istituzionale” tra Comune e Questura per tenere alta l’attenzione sui temi dell’ordine pubblico. Il sindaco di Salerno Enzo Napoli ha incontrato il nuovo funzionario in servizio in città, il siciliano Maurizio Ficarra.

L’intento è quello di proseguire nelle attività di contrasto all’illegalità previste nel piano di sicurezza per Salerno. A cominciare da un necessario coordinamento interforze che possa garantire copertura nei luoghi più sensibili del capoluogo. Dopo la presentazione alla stampa successiva al giorno di insediamento in Questura, tra i primi incontri istituzionali c’è stato proprio quello con la fascia tricolore salernitana.

Al microfono del canale Otto Channel 696 Enzo Napoli nel primo incontro ha portato una sorta di resoconto di quelle che sono le (peraltro già note) criticità che riguardano il territorio. Innanzitutto la lotta all’abusivismo e allo spaccio di droga, specialmente sul lungomare cittadino. Senza però dimenticare il contrasto ai cosiddetti reati predatori, cioè i furti in casa che specialmente nelle abitazioni dei quartieri collinari sono diventati un vero incubo.

Insomma, una ricca agenda di cose da fare. Ficarra, dal canto suo (nell’intervista che potete rivedere qui) al momento dell’insediamento aveva assicurato che il suo sarà un impegno a 360°, attraverso un ordine di priorità di cose da fare ma senza lasciare niente indietro. E il sindaco di Salerno ha già rappresentato quelle che ritiene essere questioni imprescindibili per la sicurezza e l’ordine pubblico in città. Com'è noto, il nuovo funzionario ha preso il posto di Pasquale Errico, che ha lasciato l'incarico per raggiunti limiti d'età.

A questo link l'intervista al sindaco di Salerno Enzo Napoli dopo l'incontro con il nuovo questore Maurizio Ficarra.

Giovanbattista Lanzilli