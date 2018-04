Mercato rionale, battaglia sul trasferimento: scelta sbagliata Il Meetup "Amici di Beppe Grillo" critica lo spostamento da Via Piave a Piazza Vinciprova

Polemica in città sull'ipotesi di trasferire il mercato rionale da Via Piave a Piazza Vinciprova, di cui si discuterà in consiglio comunale. L'argomento è finito al centro di una polemica promossa dal Meetup "Amici di Beppe Grillo" di Salerno: "Esponiamo forte contrarieta` al metodo che l’amministrazione comunale vuole adottare per un intervento su un argomento cosi` importante per la riorganizzazione di tutte le aree mercatali. Pur convinti della necessita` della messa in sicurezza dell’area mercatale di via Piave per adeguarlo alle vigenti e recenti norme sulle sicurezza, riteniamo che molti punti della proposta siano da discutere con gli attori in causa e meritevoli di attenta valutazione - si legge nel comunicato stampa degli attivisti pentastellati - . Bisogna evitare di considerare il mercato come qualcosa che si puo` pensare di spostare, sottovalutando il fatto che esso e` prima di tutto luogo di lavoro ed importante fonte di reddito per tutti gli ambulanti che svolgono il commercio su aree pubbliche, per la grande maggioranza a conduzione familiare".

Non solo: "Per cio` che attiene agli interventi di adeguamento di via Piave sarebbe utile conoscere il progetto nella speranza che si intenda preservare, pur nella sicurezza, alberi secolari. Gia` in altri punti della citta` sono stati abbattuti altri alberi per essere sostituiti con altri che generano meno ombra con aumento di una cementificazione che noi contrastiamo - è la reprimenda - . Inoltre se, come sembra dalla proposta, ci sara` una “congrua” riduzione del numero dei parcheggi che necessitera` uno spostamento temporaneo e/o definitivo del mercato di Via Piave sarebbe necessario individuare un’area attigua (vedi parcheggio di piazza Casalbore) per non perdere la natura identitaria del mercato. L’ubicazione di un mercato all’interno di un contesto urbano incide fortemente sulla sua capacita` di attrarre visitatori, sulla sua appetibilita` commerciale, in base alla facilita` di raggiungerlo e di visitarlo. Cio` assume ancora maggiore importanza se si considera, che nella zona di Via Vinciprova ci sono numerosi insediamenti della grande distribuzione, alcune davvero attigue all’area individuata".

Ma le criticità, a detta degli esponenti del Meetup, sono anche altre: "La stessa area è prossima allo stazionamento degli autobus con conseguenti ricadute sia per l’inquinamento della futura area mercatale sia sulla viabilita` della zona gia` complessa per sua natura dato lo spostamento della Cittadella Giudiziaria, del sottopasso della Lungo Irno e dell’annoso problema del “collo di bottiglia” di via Silvio Baratta per raggiungere le autostrade. La stessa ubicazione gia` utilizzata per il mercatino etnico si e’ rivelata fallimentare con la sempre minore presenza di questi ultimi probabilmente per la ubicazione infelice, anche per la vicina posizione del mercato di Via Robertelli che dista poche centinaia di metri a fronte della distanza dalla originaria sede di via Piave poco raggiungibile anche per motivi topografici specie per le persone anziane che oggi costituiscono i principali utilizzatori del mercato di via Piave. Rispetto a tutto quanto appena detto e sostenuto - conclude la nota degli esponenti pentastellati - il Meetup “Amici di Beppe Grillo” di Salerno, chiede una pausa decisionale utile ad acquisire i pareri di tutte le parti in causa , esprimendo netta contrarieta` ai metodi adottati".

GbL