Sospensione idrica in città: la mappa dei disagi Rubinetti a secco per interventi di manutenzione

Giornata complicata sul fronte idrico per la città di Salerno, quella di giovedì 19 aprile. Per una serie di interventi di manutenzione straordinaria, infatti, Salerno Sistemi ha comunicato che dalle 13 alle 16 ci sarà lo stop all'erogazione idrica in diversi punti del capoluogo. Due, in particolari, le attività in programma: la prima a Via Botteghelle, la seconda invece interesserà l'area di Via Palinuro, Via Leucosia, Via Parmenide e Traversa Romano. In entrambi i casi lo stop all'erogazione idrica dovrebbe durare tre ore circa.

Redazione Salerno