Sospensione idrica in città: ecco dove e quando Necessari interventi di manutenzione straordinaria

La Salerno Sistemi Spa comunica che al fine di eseguire interventi di manutenzione straordinaria in via Romualdo II Guarna si rende necessario sospendere l’erogazione idrica dalle ore 11.00 alle ore 16.00 di mercoledì 18.04.2018 alle seguenti strade e traverse limitrofe:

Romualdo II Guarna, via Fratelli Linguiti, Largo Plebiscito.

Altri interventi di manutenzione straordinaria rendono poi necessario sospendere l’erogazione idrica anche dalle ore 13.00 alle ore 16.00 di Giovedì 19.04.2018 alle seguenti strade e traverse limitrofe:

Via Botteghelle, Via Palinuro, Via Leucosia, Via Parmenide, Traversa Romano.

S.B.