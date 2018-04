Fonderie Pisano: "Intollerabile allarme sociale" Le precisazioni dei legali dell'opificio

Non si placa il botta e risposta mediatico tra le associazioni ambientaliste e la direzione delle Fonderie Pisano. Una battaglia che si combatte nelle aule dei tribunali e non solo. I legali dell'opificio di via Dei Greci, Enrico Follieri e Lorenzo Lentini hanno affidato ad una nota le loro precisazioni. “In merito a notizie e dichiarazioni apparse su alcuni organi di stampa si ritiene opportuno evidenziare quanto segue:

- che la decisione cautelare del T.A.R. che ha disposto la prosecuzione della attività industriale delle Fonderie, in Fratte, correttamente ha ponderato le contrapposte posizioni in campo, alla luce anche dei recenti studi sullo stato della salute della popolazione della Valle dell’Irno, escludendo finora alcuna situazione di allarme per la salute;

- che le decisioni dei Giudici di primo grado, fermo restando il diritto di critica, che deve tuttavia essere motivato e riguardoso della verità dei fatti e degli atti, eventualmente vanno contestate davanti ai giudici di appello;

- che è divenuta intollerabile, pertanto, una ingiustificata propagazione di allarme sociale attraverso mezzi di informazione sulle risultanze di “studi” che non sono giunti ad alcuna conclusione e che non riconducono in ogni caso alle Fonderie Pisano fattori inquinanti e di pericolo per l’ambiente e la salute pubblica;

- che le Fonderie Pisano auspicano di poter continuare a fare impresa, nel solco di una antica tradizione, che dà lavoro a centinaia di famiglie, confidando che la politica indichi ed agevoli soluzioni delocalizzative per conservare un patrimonio industriale della Città di Salerno che, nonostante la preesistente localizzazione, in area prima industriale, rischia di essere compromesso da successivi fenomeni di massiccia urbanizzazione dell’area di Fratte;

- che le Fonderie Pisano sono pronte a fare la loro “parte”, in tutte le sedi, sia per mitigare ulteriormente gli impatti sull’ambiente, sia per una successiva delocalizzazione confidando di non trovare sempre Amministrazioni Pubbliche pronte a modificare, in corsa, gli strumenti urbanistici, pur di scongiurare l’insediamento della attività industriale delle Fonderie Pisano” concludono i legali nella nota.

S.B.