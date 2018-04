VIDEO|Pedoni travolti dalle auto: è allarme sicurezza I cittadini chiedono maggiori controlli e più vigili sul Lungomare

Allarme sicurezza sul Lungomare cittadino. Solo una settimana fa l'ultimo investimento rivelatosi fatale per un'anziana di 92 anni, travolta da uno scooter mentre stava attraversando la strada sulla sedia a rotelle, accompagnata dalla sua badante. La donna è stata balzata sull'asfalto riportando gravi conseguenze.

Una tragedia alla quale hanno assistito impotenti diverse persone. Il ragazzo alla guida del motorino è ora accusato di omicidio stradale.

Non si tratta purtroppo di un caso isolato. Negli anni diversi pedoni sono rimasti vittime di investimenti killer proprio sul Lungomare, a Pastena, Torrione ma anche nella più centrale Piazza della Concordia. I cittadini però chiedono ora più sicurezza. “Forse la presenza di qualche vigile in più potrebbe aiutare – dicono le persone intervistate sull'argomento – le macchine vanno a forte velocità e a volte è difficile attraversare la strada anche sulle strisce pedonali. Non sempre basta fare attenzione.

