Sono salernitani gli unici ginecologi italiani invitati a Kiev Hanno partecipato ad un meeting internazionale sulla sterilità

I ginecologi salernitani Mario Polichetti e Raffaele Petta unici esperti italiani invitati a discutere di problematiche chirurgiche collegate alla sterilità umana. Il tutto è avvenuto nei giorni scorsi a Kiev, nell’ambito di un meeting internazionale sull’argomento che tanto affligge le coppie di tutto il mondo.

“Sono sinceramente contento e soddisfatto di questo riconoscimento che premia il duro lavoro di ricerca e simulazione svolto con l’amico fraterno e collega Raffaele Petta”, ha detto Mario Polichetti. “A lui ed al suo lavoro pionieristico e rigoroso si deve l’unanime riconoscimento professionale, umano e culturale che anche al di fuori dei confini del nostro paese ci viene tributato.

Desidero esprimergli il mio pubblico ringraziamento per quanto ha fatto fino ad ora per tenere alto il nome della ginecologia italiana e gli auguro di vedere realizzati in tempi brevi gli ulteriori progetti di sviluppo e ricerca che, oltre al l’amicizia, ci accomunano”.

S.B.