Concerto del primo maggio a Salerno: si farà a Santa Teresa Sul palco artisti italiani e stranieri

La notizia era nell’aria da qualche giorno e sarà ufficializzata proprio nelle prossime ore. Salerno si prepara ad accogliere artisti italiani e stranieri per un concerto in programma il primo maggio nella suggestiva location di Santa Teresa.

In campo scnderanno una serie di associazioni che, attraverso una raccolta fondi di autofinanziamento, riporterà la musica in città proprio nel giorno della festa dei lavoratori.

Obiettivo raggiunto, dunque il concerto – e gli ospiti, molti i musicisti della provincia di Salerno – saranno ufficializzati nei prossimi giorni in una conferenza al comune. Da indiscrezioni pare che parteciperanno all'evento anche giovani artisti ospiti dei centri di accoglienza cittadini.

Un concerto – spiegano gli organizzatori - “che racconti della realtà cittadina e provinciale attraverso i suoi artisti, giovani e meno giovani, che sia il punto di partenza di una rotta lunga e condivisa e che trovi posto nel cuore del cuore pulsante della nostra città: il centro”.

Il comitato promotore ha portato avanti l'iniziativa “nella convinzione che la musica sia lo strumento più efficace per rappresentare un ponte tra culture e generazioni e per condividere le incognite e le speranze che il tempo attuale pone.

Prima tra tutti “il lavoro che non c'è e quello senza diritti, festività, malattie, quello che talvolta discrimina sulla base della preferenze sessuali o che impedisce l'auto determinazione della donna, quello così povero da non permettere l'emancipazione personale anche occupando tutto il tempo della vita, non può che farci interrogare sul senso stesso di questa giornata.

La solidarietà e l’accoglienza sempre più rare da incrociare sulle nostre strade e quei diritti, civili e politici, dei quali abbiamo quasi perso ogni traccia”.

Giovanbattista Lanzilli