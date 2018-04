Si lavano nudi nel fiume in città E' successo in centro davanti a passanti e automobilisti

Si lavano nudi nel fiume Irno, sotto agli occhi di passanti e automobilisti. E' successo questa mattina in pieno centro a Salerno. In mancanza di un bagno, alcuni senza tetto, molto probabilmente stranieri, hanno scelto di improvvisarne uno con tanto di sapone, noncuranti del pubblico che pur non volendo ha assistito alla scena.

Il consigliere comunale di Forza Italia Roberto Celano ha postato sulla sua pagina Facebook una foto di quanto accaduto, commentando: Lungo Irno, lato Cittadella giudiziaria, la nostra città non può ridursi così!”. Un'immagine che è diventata virale, provocando lo sdegno e la condanna di tanti cittadini che lamentano la gravità di uno spettacolo così degradante e la mancanza di decoro in presenza di bambini e famiglie.

S.B.