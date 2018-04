"Sanità precaria per medici, infermieri e pazienti" Per la Fials: “Segnali incoraggianti ma il “Ruggi” per molti resta solo l’azienda dei fannulloni”

I sindacati continuano a puntare il dito sui problemi legati alla sanità in Campania. “Non si può festeggiare il primo maggio se quotidianamente facciamo i conti una sanità sempre più precaria per medici, infermieri e pazienti”. Questo il pensiero di Mario Polichetti, segretario generale della Fials Salerno, alla vigilia della festa dei lavoratori. “In questi mesi abbiamo sentito fare promesse di tutti i tipi. Certo è che gli esempi positivi non mancano, come il Centro Stroke appena inaugurato all’ospedale “Ruggi” di Salerno.

Ma si tratta di una goccia nel mare e non basta”. Per Polichetti, infatti, serve altro per risollevare soprattutto la situazione del principale ospedale della provincia di Salerno. “Dai parcheggi alle tecnologie obsolete, fino agli operatori sanitari a rischio per le aggressioni dei pazienti: questa non può essere la sanità d’eccellenza che la politica ci ha promesso. Non possiamo accettare che un medico non possa curare un proprio paziente al meglio, rischiando nella migliore delle ipotesi di finire sotto inchiesta quando le cose assumono le forme di una tragedia. Un ospedale dovrebbe curare e alleviare le condizioni dei malati, non essere l’anticamera della morte”.

Infine Mario Polichetti rivolge un appello al manager Giuseppe Longo: “Discuta con i sindacati, ci spieghi concretamente e non con annunci spot cosa vuole fare per l'ospedale“Ruggi” e gli ospedali “da Procida”, “Santa Maria dell’Olmo” di Cava de’ Tirreni e “Fucito” di Cava de’ Tirreni. Per molti siamo ancora quelli dell’azienda dei fannulloni. Quello scandalo resta una macchia indelebile, che però nemmeno il nuovo management ci aiuta a far diventare un lontano ricordo. In queste condizioni è davvero difficile festeggiare il primo maggio nella sanità salernitana” ha concluso il segretario generale della Fials Salerno.

S.B.