Spiagge sporche e non attrezzate: la denuncia il MEETUP Amici di Beppe Grillo di Salerno chiede al Comune un intervento immediato

Il Meetup amici di Beppe Grillo Salerno ha segnalato, tramite una nota inviata via pec, al Comune di Salerno, la situazione di incuria in cui versano le spiagge libere, evidenziando l’assenza dei minimi servizi indispensabili per la quotidiana e sicura fruizione delle stesse.

?Questa comunicazione segue alle precedenti note ed all’intervento dello scorso anno effettuato proprio sulla spiaggia antistante il Bar Marconi di Torrione. In quella occasione i componenti del Meetup, nell’ambito del progetto #curaunaspiaggia, hanno settimanalmente, per tutta l’estate, provveduto a ripulire l'arenile, garantendo in questo modo a tutti i bagnanti un tratto di litorale pulito e sicuro.? Un luogo idoneo per bambini e famiglie. Il meetup con le proprie segnalazioni ha poi contribuito, precisano i pentastellati, nello stesso tratto di spiaggia , a far rimuovere un lido abusivo.

?Poiché l’inizio dell’estate è alle porte gli attivisti hanno richiesto al Comune di eseguire nel più breve tempo le attività che seguono: ?

1) la pulizia quotidiana e non estemporanea delle spiagge;

2) la sanificazione e disinfestazione anche tramite formale comunicazione all’Asl Salerno;

3) l’installazione di docce e bagni;

4) la creazione di accessi per disabili;

5) la predisposizione di un numero adeguato di cestini per la raccolta differenziata;

6) il controllo periodico e puntuale del litorale per verificare eventuali installazioni abusive.



Il meetup Amici di Beppe Grillo ha fatto sapere con una nota che terrà la situazione sotto controllo e starà con il fiato sul collo dell’amministrazione affinché questi servizi minimi siano garantiti per la stagione balneare ai cittadini sempre più spesso chiamati a fare i conti con situazioni di degrado e incuria che riguardano proprio il litorale salernitano.

S.B.