Autostop dalla Polonia in Calabria: fermati dalla polizia La gara è organizzata dall'Università di Wroclaw

Una gara di autostop che va dalla Polonia fino a Cirò Marina, in Calabria con migliaia di partecipanti. Si chiama Autostop Race ed è organizzata dall’Università di Wroclaw, in Polonia. A fermare alcuni dei partecipanti la polizia stradale di Sala Consilina e il Coa. Li hanno beccati in un'area di servizio sulla A2, tra Eboli e Casalbuono. Il gruppo, composto da diversi giovani, tutti vestiti nello stesso modo, faceva infatti autostop anche dove non si può fare, ovvero sull’autostrada. Per questo motivo le forze dell'ordine hanno provveduto ad allontanarli.

In questa edizione dell' Autostop Race gli studenti, attraversando le strade europee, dovranno raggiungere la Calabria il 4 maggio per poi festeggiare tutti in un campeggio, avrà vinto chi avrà raggiunto per primo la meta. Il Codice della Strada infatti, all’articolo 175 comma 7, lettera b, recita che “sulle carreggiate, sulle rampe, sugli svincoli, sulle aree di servizio o di parcheggio e in ogni altra pertinenza autostradale è vietato richiedere o concedere passaggi“.

Chiunque richieda o conceda passaggi nelle aree di pertinenza autostradale rischia una multa salata.

S.B.