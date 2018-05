Passaggio del Giro d'Italia: strade chiuse e lavori Ecco dove e quando

Il 12 maggio è previsto a Salerno il passaggio del Giro d'Italia. Proprio in occasione della carovana rosa per garantire l'incolumità dei ciclisti l'amministrazione comunale ha disposto dei lavori per la messa in sicurezza dell'asfalto delle strade interessate.

"Per riportare, dunque, il piano viabile in condizioni ottimali - specifica il Comune di Salerno nell'ordinanza numero 205 - si ordina dalle ore 22 alle 6 dei giorni 7, 8 e 9 maggio l'adozione dei provvedimenti di divieto di sosta e di fermata, pena la rimozione forzata per tutti i veicoli in Piazza Monsignor Grasso, via Trento, via Posidonia, via Marino Freccia, via Torrione, via Settimio Mobilio, via Silvio Baratta, via Irno, via Ponte Rouen, via Gramsci fino al ponte di via Pagano.

S.B.