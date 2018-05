Al via i lavori di sistemazione delle strade provinciali Ecco la lista degli interventi

La Provincia di Salerno, guidata dal Presidente Giuseppe Canfora, ha programmato vari lavori di sistemazione e messa in sicurezza stradale. Ecco gli interventi che verranno effettuati.

Si riprendono i lavori sulla SP 101 in Via Fiano nel Comune di Nocera Inferiore, dove e' stato già eseguito un gran lavoro di pulizia delle cunette laterali.

Intanto gli operai idraulico/forestali della Provincia stanno facendo il diserbo stradale all'incrocio tra Via Padula e Via Zeccagnuolo (SP 384), ovvero nella zona di uscita del casello autostradale Nocera/Pagani.

Domani prosegue il diserbo stradale lungo Via Zeccagnuolo nel Comune di Pagani, verso Via Corallo.

Oggi hanno avuto inizio i lavori a Baronissi sulla SP 320 e sulla SP 249 (frazione Antessano), per un importo di circa 40.000 euro.

Lunedì si inizia anche sulla SP 152, ovvero in Via Vetice del Comune di San Valentino Torio e domani si organizza sul posto l' inizio dei lavori per la sistemazione dei tratti più dissestati della Ex SS 367 (cosiddetta Superstrada) nei Comuni di Sarno, San Valentino Torio e San Marzano sul Sarno.

In corso anche le opere in Via Sarno/Palma del Comune di Sarno.

Nei prossimi giorni si realizza anche la segnaletica stradale in Via Gramsci del Comune di San Marzano sul Sarno dove sono stati sistemati, qualche mese fa, circa 400 m lineari di manto stradale dissestato.

Già appaltati, fanno sapere dalla provincia, i lavori per la realizzazione di nuovo manto stradale e segnaletica sulla SP 437 nel Comune di Castel San Giorgio e sulla SP 2 (salita e discesa Valico di Chiunzi) nei Comuni di Corbara, Sant' Egidio del Monte Albino, Tramonti e Maiori per un importo complessivo di circa 80.000,00 euro.

S.B.