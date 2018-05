Lavori sul viadotto: chiusa carreggiata nord tangenziale Traffico deviato: ecco dove e quando

Anas comunica che – per il prosieguo dei lavori di manutenzione straordinaria tra lo svincolo di via Irno e lo svincolo di Fratte in corrispondenza del viadotto ‘Cristoforo’, situato al km 54,850 della Tangenziale di Salerno (SS18) – a partire da oggi, giovedì 3 maggio, e fino al prossimo 26 maggio è chiusa al traffico – in direzione nord – la bretella (situata al km 55) di collegamento con le autostrade A2 “del Mediterraneo” ed A3 “Napoli-Salerno”.

La circolazione in carreggiata nord in direzione delle Autostrade seguirà la deviazione con uscita allo svincolo di Fratte e prosieguo lungo la strada comunale via Irno (ex SS88) per circa 100 metri, al fine di riprendere la direzione Autostrade attraverso lo svincolo di Fratte in entrata sulla Tangenziale.

Alternativamente, per l’immissione sulle Autostrade A2 ed A3 si consiglia di percorrere la Tangenziale di Salerno in direzione sud (Pontecagnano) fino all’innesto con la stessa viabilità autostradale per tutte le direzioni.

