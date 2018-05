In fiamme i containers: scatta la polemica "L'amministrazione non ha nelle sue priorità la salute dei cittadini"

Ancora un incendio nei containers di Fratte e scatta la polemica. Il rogo ieri sera, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco al lavoro pr ore per domare le fiamme. Il consigliere comunale di Forza Italia Roberto Celano in una lettera indirizzata al sindaco di Salerno parla di “promesse disattese e dell’inefficienza di un’amministrazione, che non riconosce nelle priorità amministrative la sicurezza e la difesa alla salute dei cittadini”.

Le strutture, utilizzate per accogliere i terremotati del 1980 senza tetto, pur essendo da tempo abbandonate non sono infatti ancora state rimosse, come chiedono da tempo i residenti di Fratte e Matierno.

“Lamentano – continua Celano - la presenza nei rispettivi rioni di prefabbricati da dismettere, pericolosi per la sicurezza e per la salute dei cittadini. Già in altre circostanze, tali prefabbricati, contenenti amianto, sono stati oggetto di rogo.

Più volte, amministratori locali, anche in occasione delle campagne elettorali, si sono impegnati, in particolare a Matierno, a far rimuovere con urgenza i manufatti senza poi mantenere gli impegni assunti. Oltre un anno fa si è “urlato”, ad esempio, l’avvio dell’attività di smantellamento degli stessi a Matierno - precisa il consigliere di Forza Italia - ma ancora nessuna attività è stata avviata. Si è trattato, ovviamente, dell’ennesimo annuncio farsa di un’Amministrazione impegnata più in propaganda che in atti concreti.

Ci auguriamo che l’incendio di ieri non venga, come altre volte, archiviato e dimenticato, ma induca chi governa la città a porre termine ad una vergogna più volte denunciata dai cittadini e dalle opposizioni, avviando finalmente lo smantellamento dei prefabbricati dismessi, estremamente pericolosi per l’incolumità e la salute dei cittadini di Fratte e Matierno”, conclude Celano.

S.B.