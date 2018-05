Emergenza estiva per i vigili urbani di Salerno Rispoli della Csa provinciale: "Subito un confronto in prefettura per i luoghi a rischio"

"Un comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica in prefettura per approntare un piano estivo sulla gestione del Lungomare di Salerno e delle principali isole pedonali della città tra cui corso Vittorio Emanuele, piazza Flavio Gioia e Largo Campo". Questa la richiesta di Angelo Rispoli, segretario generale della Csa Salerno, che questa mattina ha indetto una conferenza stampa presso la sede del sindacato provinciale insieme ai delegati Rsu della Polizia municipale della città capoluogo e dell'amministrazione comunale, Angelo Napoli, Claudio Vuolo e Giovanni De Luca.

"Con l'arrivo dell'estate rischiamo di stare in trincea perennemente. Qualcuno si è dimenticato che gli ultimi agenti nella Municipale sono stati assunti nel 1989", ha detto Rispoli. "Trovo vergognoso che ai colleghi agenti giunti dalla mobilità non siano nemmeno stati consegnati i gradi. In questi condizioni gli episodi di violenza saranno all'ordine del giorno nei principali luoghi di ritrovo della città".

Ma a preoccupare Rispoli è anche la tenuta della macchina amministrativa del Comune. "Gli ultimi dipendenti sono stati assunti nel 1980. Molti di loro andranno in pensione entro il 2018. Come si pensa di andare avanti? In questo modo l'Ente rischia il collasso, c'è la necessità di nuove assunzioni. Serve un piano straordinario per l'emergenza sicurezza ed evitare che i tecnici comunali non vadano in affanno nei prossimi mesi".

S.B.