Commissariare l'assessorato alla mobilità La proposta del consigliere Dante Santoro

Commissariare l’assessorato alla Mobilità. E’ la proposta avanzata dal consigliere comunale di Giovani salernitani-demA che interviene in merito alle polemiche di questi giorni per il traffico che paralizza la città, “ostaggio dell’inettitudine politica come sostiene il consigliere: «De Luca arriva in ritardo, come sempre certifica i suoi fallimenti», ha dichiarato Santoro, ricordando che più di un mese fa il tema è stato portato all’attenzione delle Commissioni competenti.

«Bisogna valutare tutte le opzioni percorribili, anche osare con nuove soluzioni, come orari prestabiliti per i Tir o il doppio senso di circolazione del tratto di strada che collega piazza Lario e Vietri sul Mare, magari modificando i marciapiedi. Inoltre i lavori di ogni genere e grado vanno fatti la notte, folle ogni altra scelta», ha proposto Santoro che già durante l’ultimo consiglio comunale ha annunciato di essere pronto a dar vita, ancora una volta, alla sua operazione Fiato sul collo” per prendere provvedimenti urgenti in merito al piano traffico.

S.B.