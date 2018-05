Ecco come cambierà il Forte La Carnale L'obiettivo è creare un polo creativo

Un programma di valorizzazione dell’area per farne un centro internazionale per la valorizzazione della dieta mediterranea come patrimonio Unesco.

E’ la proposta che arriva dalla commissione consiliare “Annona e turismo” del comune di Salerno per dare un nuovo volto al forte La Carnale, importante bene culturale della città e ormai in disuso. La scorsa estate fu anche lambito da un grave incendio.

L’obiettivo dell’amministrazione è finanziare un “polo creativo” per degustazione, area eventi, vendita di prodotti tipici e una biblioteca multimediale sulla dieta mediterranea.

Alla seduta della commissione consiliare, che si è riunita questa mattina, era presente anche Ciro Adinolfi dell’Ept. Un progetto che mira a consentire alla città di Salerno di dotarsi di un attrattore turistico, culturale di eccellenza che varchi i confini locali.

Giovanbattista Lanzilli