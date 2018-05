"Salerno pensa allergicamente", test gratuiti Ecco dove e quando

Si è tenuta questa mattina, a Palazzo di Città, la conferenza stampa di presentazione del convegno “Salerno pensa allergicamente” - Incontro aperto con esperti allergologi e test spirometrici gratuiti, in programma nel Salone dei Marmi del Comune di Salerno, mercoledì 9 maggio alle ore 9.

L’iniziativa è stata promossa dal Comune di Salerno e da AAIITO Regione Campania (Associazione Allergologi Immunologi Italiani Territoriali e Ospedalieri).

All’incontro con la stampa hanno partecipato: la dottoressa Paki Memoli, diabetologa e consigliere comunale del Comune di Salerno e la dottoressa Carmen Montera, dirigente medico presso l’ospedale G.Fucito – reparto Allergologia, componente del direttivo nazionale AAIITO.



"Si tratta - spiega la dottoressa Memoli - di un progetto su scala nazionale di allergologia sociale in cui medici specialisti ci daranno indicazioni precise e dettagliate sulle varie allergie. L'allergia viene definita come un albero con tante foglie perchè oggi si parla di allergia agli alimenti, al veleno degli imenotteri, respiratorie e cutanee. Questi specialisti, che quotidianamente si rapportano con tanti tipi di allergie diverse, saranno in grado di fornire le giuste risposte e diagnosi".

La giornata di sensibilizzazione è stata fortemente voluta dal consigliere Paki Memoli e dal Comune di Salerno. Si invita la cittadinanza a partecipare per sottoporsi, gratuitamente, ai test spirometrici e confrontarsi con specialisti del settore.

"Si calcola - aggiunge la dottoressa Montera - che 12 milioni di persone siano allergiche in Italia. Il dato sul quale dobbiamo riflettere è che ogni anno muoiono 40 persone per shock anafilattico. E' importante stabilire che anche una patologia banale, come può essere la rinite allergica, in realtà può nascondere manifestazioni più gravi".

S.B.