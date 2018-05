Studentesse salernitane alle finali nazionali di matematica Ecco chi sono e dove studiano

Talento, intelligenza, competenze acquisite: la buona scuola, anche in una Campania troppo spesso ingiustamente relegata ai margini delle classifiche scolastiche, fa registrare invece ottimi risultati, anche a livello nazionale. Da questo punto di vista, è singolare il caso dell’Istituto Comprensivo statale “S. Falco” di Scafati che ottiene la partecipazione dei suoi alunni a due distinte finali nazionali: i Campionati Sportivi Studenteschi di Scacchi e le gare matematiche organizzate dal centro di ricerca Pristem dell'università Bocconi di Milano. Nel primo caso, nell’ambito dei Campionati Sportivi Studenteschi di Scacchi e del progetto regionale Scuola Viva le alunne hanno superato, uniche della provincia di Salerno nelle loro categorie, prima le selezioni provinciali – che la scuola Falco ha avuto l’onore di ospitare presso la propria sede di corso Trieste lo scorso 13 marzo – e poi le selezioni regionali del 24 Aprile presso l’istituto Romeo/Cammisa di Sant'Antimo (Napoli) e vanno ora alla finale nazionale categoria “Cadette” le alunne: Sara Aquino, Barbara Cesarano, Nicoletta Teodosio, Marta Bonagura; e nella categoria “Ragazze” le alunne: Antonia Paradiso, Carolina Ragozzino, Federica Cesarano, Paola Cirillo e Iolanda Scarfato. La finale nazionale, si svolgerà dal 10 al 13 maggio a Montesilvano (Pescara).

Per la Falco di Scafati è il secondo anno consecutivo che partecipa alle finali nazionali con i suoi alunni, e il dirigente scolastico, prof. Domenico Coppola, sottolinea la validità di quella che “non è soltanto un’attività ludica o che sviluppa le abilità cognitive. Gli scacchi aiutano a sviluppare le abilità logico matematiche, migliorando in generale il rendimento scolastico. Abbiamo avviato da tempo corsi specifici, preparando i ragazzi anche con moduli del progetto regionale di Scuola Viva”. L’entusiasmo ha contagiato tutta la scuola: “E già – prosegue il dirigente Coppola - stiamo pensando di istituire un circolo scacchistico presso l’Ic Samuele Falco in grado di offrire ai ragazzi di Scafati altre occasioni per continuare ad alimentare la passione, un punto di incontro per la formazione, lo studio e le gare anche dopo l’uscita dal I ciclo d’Istruzione.

Nel frattempo incrociamo le dita in attesa della finalissima nazionale di Montesilvano il 13 maggio. Un grande in bocca al lupo alle ragazze in gara!”. L’approdo delle allieve salernitane alla finalissima nazionale premia il lavoro svolto dal team, la docente Giuliana De Donato e l’esperto Angelo Martorelli, Istruttore Federale di scacchi.

Anche nel caso della matematica i risultati ottenuti son il segno di una inversione di tendenza. L’ics Falco, ha ottenuto ottimi risultati partecipando a due competizioni matematiche organizzate dal centro di ricerca PRISTEM dell'università Bocconi di Milano. “I Giochi d'Autunno" che si tengono all'interno dei singoli istituti nel mese di Novembre.

“I Campionati internazionali di Giochi matematici" articolati in tre fasi: 1)semifinali svolte in numerose sedi sparse sul territorio nazionale (nel nostro caso liceo scientifico Caccioppoli di Scafati) 2)finale nazionale che si svolgerà a Milano il 12 maggio. 3) La finalissima internazionale di Parigi. Le difficoltà dei giochi sono previste in funzione delle diverse categorie: C1 ( prima e seconda media), C2 (terza media e prima superiore). Dalla classifica dei Giochi d'Autunno, gli alunni classificatisi ai primi 30 posti nelle due categorie hanno avuto accesso alle semifinali dei Campionati internazionali. Dalla classifica dei Campionati hanno avuto accesso alla finale di Milano: -per la categoria C1 Chiarolanza Federica (IIH) 15-esimo posto e Cirillo Maria (IIH) 16-esimo posto; per la categoria C2 Dattilo Rosa (IIIC) terzo posto. I progetti di matematica sono stati coordinati dalla docente: Concetta Palumbo con il team del dipartimento di Matematica.

S.B.