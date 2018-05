Defibrillatori nei punti strategici della città Si presenta il progetto “Dai una scossa al tuo cuore”

Giovedì 10 maggio, alle 11 nella Sala del Gonfalone, a Palazzo di Città, si terrà la presentazione del progetto “Dai una scossa al tuo cuore” promosso dall'Associazione Andare Avanti e dall'Assessorato alle Politiche Giovanili e all’Innovazione del Comune di Salerno.



Alla conferenza stampa saranno presenti: l’assessore alle Politiche Giovanili e all’Innovazione Mariarita Giordano, l’assessore all’Ambiente e allo Sport Angelo Caramanno, i consiglieri comunali, medici cardiologi Corrado Naddeo ed Eugenio Stabile, il presidente dell'associazione Michele Romaniello, l’avvocato Fabio Mammone, l'imprenditore Carmine Romaniello.



L’obiettivo è quello di realizzare un progetto di Città Cardio-Protetta grazie all’installazione di Defibrillatori DAE o AED in punti strategici del comune di Salerno.



In Italia muoiono 70.000 persone ogni anno di Morte Cardiaca, spesso improvvisamente e senza essere preceduta da alcun sintomo o segno premonitore; altrettanto drammatico è il dato, che ogni 19 minuti muore una persona per una Morte Improvvisa che poteva essere evitata attraverso il trattamento immediato dell’Arresto Cardiaco con l’uso del Defibrillatore.

