Gli immigrati non arrivano più. O quasi. Emergenza finita? Sono sbarcati in 9mila dall'inizio dell'anno. Meno 87 per cento rispetto all'anno scorso.

Un calo che potrebbe servire ad affrontare la questione in modo razionale, senza alimentare paura e senza furori da campagna elettorale. Ma non andrà così...