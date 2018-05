Passa il Giro d'Italia: scuole chiuse e uscite anticipate Ecco le disposizioni adottate dalle amministrazioni comunali

In occasione del passaggio del 101° Giro d’Italia previsto per il 12 maggio nel salernitano, diversi provvedimenti da parte delle amministrazioni comunali, interesseranno le scuole della nostra provincia. Il comune di Salerno ha disposto la chiusura anticipata alle ore 12 per le scuole di ogni ordine e grado, proprio considerata l’intensa affluenza che si registrerà in città di appassionati che vorranno assistere all’evento, con conseguenti ripercussioni sul traffico veicolare e sulla mobilità.

Istituito anche il divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata per tutti i veicoli lungo la nuova strada di collegamento Litoranea Via Wenner, Via Wenner, Via S. Allende, Via Clark, Via Leucosia, Tvr Romano, Piazza M. Grasso, Via Trento, Via Posidonia, Via M. Freccia, Via Torrione, Via S. Mobilio, Via S. Baratta, Via Irno, Ponte Rowen, Via Gramsci, dalle ore 6 del 12 maggio. Dalle ore 13 dello stesso giorno, e sino all’avvenuto passaggio della carovana rosa, è istituito il divieto di transito per tutti i veicoli. Inoltre, il Comando di Polizia Municipale è autorizzato, con immediatezza, a ricorrere ad altri eventuali provvedimenti necessari.

Scuole chiuse invece ad Agropoli, il sindaco del comune, Adamo Coppola, ha disposto la sospensione delle attività didattiche e la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, presenti sul territorio comunale. Lo scopo del provvedimento è quello di evitare problemi al rientro a casa di alunni e docenti considerato che il passaggio dei ciclisti coinciderà con quello dell’uscita delle scuole.

La stessa decisione è stata adottata anche a Capaccio Paestum. In occasione del passaggio della carovana rosa e del passaggio dei ciclisti sul territorio comunale, il Sindaco Franco Palumbo ha disposto con apposita ordinanza la sospensione delle attività didattiche delle scuole secondarie di primo grado (medie) di Capaccio Scalo e di Licinella nonché dell´istituto scolastico alberghiero (ex Ambassador) di Santa Venere. Chiusura anticipata, invece, alle 12:00 per gli studenti del liceo scientifico di Capaccio Scalo e per quelli dell´istituto alberghiero di Gromola.

Il provvedimento è consequenziale alla chiusura della strade, presenti sul territorio comunale di Capaccio Paestum, interessate dal passaggio dei ciclisti sempre per evitare problemi alla circolazione veicolare.

Sara Botte