Abuso di alcool e sicurezza stradale L'iniziativa di sensibilizzazione

Venerdì 18 maggio dalle ore 23, in Piazza Abate Conforti, a Salerno si svolgerà l’iniziativa di sensibilizzazione per la prevenzione degli incidenti stradali dovuti dall’abuso di alcol “Insieme per la sicurezza stradale”, organizzata dall’Asl Salerno e dall’Amministrazione Comunale di Salerno.

L’iniziativa, alla sua terza edizione, prevede, nel corso del suo svolgimento, momenti di sensibilizzazione con esperti del settore, proiezioni di video e diffusione di materiale informativo.

I volontari avvicineranno i giovani, e non solo, per somministrare loro un questionario conoscitivo anonimo ed invitarli alla misurazione del tasso alcolemico attraverso l’etilometro, così da verificare il loro stato psicofisico tra il percepito e il reale.

La conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa si terrà lunedì 14 maggio ore 11.30 al Bar Santa Lucia (via Roma di fronte al Palazzo di Città). Parteciperanno: l’assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Salerno Eva Avossa, l’assessore al Commercio Dario Loffredo, l’assessore alle Politiche Sociali Nino Savastano, il Direttore del Dipartimento delle Dipendenze Antonio De Luna, la dott.ssa Antonella Grandinetti - responsabile Ser. D. Salerno, la dott.ssa Rosa Zampetti - responsabile Promozione della Salute Asl Salerno, il direttore Distretto Sanitario Salerno Vincenzo D'Amato, i componenti dell’Associazione Logos e dell’Humanitas, nonché vari gestori di locali.

