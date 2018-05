Manca l'acqua in città: ecco dove Rubinetti a secco per effettuare interventi di manutenzione

Sospensioni idriche programmate in città per dei lavori in via Rufoli, altezza civico n.37 (ex civico n.47). Verrà sospesa l’erogazione idrica dalle ore 10 alle ore 14 di Lunedì 14 maggio, in particolare, nella stessa via Rufoli, in via Ripa, via Casa Martino, via Lopa, via Passione, via Rufoli Sammarino e via Casa della Rocca.

Rubinetti a secco sempre per eseguire interventi di manutenzione straordinaria anche in via Eugenio Caterina, altezza civico n. 42, niente acqua dalle ore 12 alle ore 16 di martedì 15 maggio anche in via Eugenio Caterina dal civico n. 32 a piazza Montpellier.

S.B.